Hina Khan ने मनाया अपने डैड का जन्मदिन, केक काटते हुए रोईं मां

Hina Khan's mother gets emotional during his late father birthday celebration: टीवी और फिल्म एक्ट्रेस हिना खान के पिता का इसी साल निधन हुआ है। बीते रविवार को ही उनके पिता का जन्मदिन था और एक्ट्रेस ने अपने दिवंगत पिता के इस खास दिन को खास अंदाज में सेलिब्रेट किया है। हिना खान ने सोशल मीडिया पर कई वीडियोज और तस्वीरें शेयर की हैं, जिनमें उनकी मां केक काटती हुई नजर आ रही हैं। इन वीडियोज में हिना खान की मां केक काटते हुए काफी इमोशनल हो गई हैं। हिना ने इस पोस्ट को शेयर करते हुए एक लम्बा-चौड़ा सा कैप्शन लिखा है और उनका यही कहना है कि उनके पिता सिर्फ उनसे फिजिकली ही दूर हो गए हैं। हिना खान के नए पोस्ट को देखने के बाद लोग उन्हें हिम्मत दे रहे हैं।