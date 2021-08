Imlie एक्ट्रेस Sumbul Touqeer Khan ने उड़ाई ऑनस्क्रीन मम्मी की धज्जियां, देखें वीडियो

Imlie actress Sumbul Touqeer Khan makes fun of his onscreen mother Kiran Khoje: टीवी सीरियल इमली (Imlie) की लीड एक्ट्रेस सुंबुल तौकीर खान (Sumbul Touqeer Khan) सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहती हैं। सुंबुल आए दिन सोशल मीडिया पर अपने सीरियल के सेट की तस्वीरें और वीडियो शेयर करती रहती हैं। हाल ही में सुंबुल ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने अपनी ऑनस्क्रीन मां किरण खोजे का एक फनी वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो को शेयर करते हुए सुंबुल तौकीर खान ने लिखा है, ‘ऑस्कर विनिंग परफॉर्मेंस...।’ सुंबुल तौकीर खान के इस वी़डियो को लोग काफी पसंद कर रहे हैं। वैसे आपको ये वीडियो कैसा लगा? कमेंटबॉक्स में जरूर बताइएगा। Also Read - इन 7 टीवी शोज में दिखाई जाती है बदला, जलन और धोखे की कहानी, दर्शक झोली भर-भरकर लुटाते हैं प्यार