Imlie: आदित्य की मौत होते ही मालिनी ने उड़ाई अपने दूल्हे की धज्जियां, वायरल हुआ वीडियो Imlie actress Mayuri Deshmukh' funny video with her on screen mother Jyoti Gauba: टीवी सीरियल इमली में मालिनी का रोल अदा करने वाली मयूरी देशमुख का एक नया वीडियो सामने आया है। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर खूब देखा जा रहा है।