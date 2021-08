Gashmeer Mahajani will not quit Imlie, here's the proof: टीवी सीरियल इमली (Imlie) इन दिनों टीआरपी चार्ट्स में खूब धमाल मचा रहा है। इस शो के लीड कलाकार गश्मीर महाजनी (Gashmeer Mahajani) का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा था, जिसमें वो शो को छोड़ने की बात करते हुए दिखाई दिए थे। इस वीडियो के सामने के आने के बाद इमली के फैंस काफी निराश हुए और उन्होंने मेकर्स ने उनके किरदार की वापसी की मांग भी कर डाली है। आपको बता दें कि गश्मीर महाजनी ने अपने फैंस के साथ एक छोटा सा प्रैंक किया था और वो इस शो में अभी भी नजर आएंगे। शो के करेंट ट्रैक के मुताबिक इमली के सौतेले पिता ने आदित्य को गोलियों से भून डाला है। Also Read - Imlie: Gashmeer Mahajani ने रातों रात छोड़ा शो, सेट पर आखिरी दिन बनाया ये वीडियो