Imlie Promo: बदल जाएगा आदित्य, इमली को देगा धोखा

Imlie lastest promo featuring Sumbul Touqeer Khan and Gashmeer Mahajani out now: टीवी सीरियल इमली (Imlie) की कहानी अगले ही हफ्ते धमाकेदार मोड़ के साथ आगे बढ़ेगी। इमली के अपकमिंग एपिसोड (Imlie Upcoming Episode) में आप देखेंगे कि इमली आदित्य को सही सलामत घर वापस ले आएगी लेकिन आने वाले दिनों में उसकी दुनिया ही उजड़ने वाली है। मेकर्स ने इमली का नया प्रोमो रिलीज कर दिया है, जिसमें अपकमिंग ट्विस्ट की झलक देखने को मिल रही है। सामने आए इस प्रोमो में इमली आदित्य (Gashmeer Mahajani) से माफी मांगती हुई नजर आ रही है। इमली की बातों का आदित्य पर कोई भी असर नहीं पड़ रहा है। वो इमली से सिर्फ इतना ही कह रहा है कि उसका पिता सत्यकाम मर्डरर है। इसी के साथ वो इमली (Sumbul Touqeer Khan) से सारे रिश्ते-नाते खत्म करने की बात कर रहा है।