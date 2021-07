Imlie Promo: देव और मीठी की नाजायज बेटी का खुलासा होते ही टूटेगा आदित्य का परिवार, होगा खूब हंगामा

Imlie Promo: Aditya's mother taunts Imlie after knowing her other mother and Dev's relationship: टीवी सीरियल ‘इमली’ के अपकमिंग एपिसोड में खूब हंगामा होने वाला है। सुंबुल तौकीर खान स्टारर सीरियल ‘इमली’ (Imlie) के मेकर्स ने नया प्रोमो रिलीज किया है, जिसे देखने के बाद आप अपकमिंग एपिसोड को देखने के लिए उत्सुक हो जाएंगे। इमली में आदित्य के परिवार को उसकी और इमली की शादी का सच पता चल चुका है। जल्द ही उन्हें इमली (Sumbul Touqeer Khan) की मां और देव के अफेयर का भी पता चल जाएगा। इसके बाद आदित्य (Gashmeer Mahajani) की मां इमली को खरी खोटी सुनाने का एक भी मौका हाथ से नहीं जाने देगी। इसी के साथ मालिनी (Mayuri Deshmukh) इमली से घर छोड़ने की भी बात करेगी। Also Read - Imlie Spoiler Alert: घरवालों के सामने असली बीवी संग सात फेरे लेगा आदित्य, इमली को 'नागिन' कहेगी अपर्णा