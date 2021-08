Malini will ask Imlie to leave Aditya's house in an upcoming episode of Imlie: गुल खान स्टारर सीरियल इमली (Imlie) में जल्द ही बड़ा धमाका होने वाला है। आने वाले दिनों में इमली के ऊपर गाज गिरने वाली है। अब मालिनी खुलकर इमली को चुनौती देगी और उससे कहेगी कि वो आदित्य (Gashmeer Mahajani) और उसके घर को छोड़कर कहीं दूर चली जाए। इस नए ट्रैक की झलक मेकर्स ने नए प्रोमो में दिखा दी है। इमली के प्रोमो में ना सिर्फ मालिनी (Mayuri Deshmukh) इमली को गंवार बोल रही है बल्कि उसे खुद से नीचा भी बता रही है। इमली भी मालिनी को करारा जवाब देती हुई नजर आ रही है। सुंबुल तौकीर खान (Sumbul Touqeer Khan) स्टारर इस सीरियल का अपकमिंग ट्रैक काफी धमाकेदार होने वाला है। खबरें आ रही है कि इमली आदित्य का घर छोड़कर कहीं चली जाएगी। Also Read - Imlie Spoiler Alert: इमली को धक्के मारकर घर से निकालेगी आदित्य की मां, सही जगह लगेगा मालिनी का निशाना