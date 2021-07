Imlie: आदित्य को बचाने के लिए खुद की जान खतरे में डालेगी इमली, Sumbul Touqeer के इस वीडियो से हुआ खुलासा

View this post on Instagram A post shared by imlie _fanpage31 (@adilie20)

Imlie's upcoming track revealed by Sumbul Touqeer's lastest video from the sets: टीवी सीरियल इमली में इस हफ्ते धमाकेदार मोड़ आने वाला है। आने वाले दिनों में सुंबुल तौकीर खान (Sumbul Touqeer Khan) के इस शो के दर्शकों को एक से बढ़कर एक एक्शन सीन्स देखने को मिलेंगे। इमली के सेट सुंबुल तौकीर खान और मयूरी देशमुख (Mayuri Deshmukh) का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में इमली और मालिनी (Mayuri Deshmukh) के पिता का किरदार निभा रहे कलाकार इंद्रनील भट्टाचार्जी भी नजर आ रहे हैं। तीनों कलाकार वीडियो में खूब मस्ती कर रहे हैं। गौर करने वाली बात है कि सुंबुल तौकीर के सिंर पर चोट लगी हुई है। इसका मतलब साफ है कि किडनैपर से आदित्य (Gashmeer Mahajani) को बचाने के लिए इमली अपनी जान की बाजी लगाने वाली है।