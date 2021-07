Indian Idol 12: Bappi Lehri ने Arunita Kanjilal को दिया ऐसा तोहफा कि Pawandeep Rajan के तन-बदन में लगेगी आग

#IdolArunita ki sunehri aawaz ke bina hogi shaam adhoori! Dekhna mat bhooliyega #BappiLahiriSpecial #IndianIdol2020 iss weekend raat 9:30 baje, sirf Sony par! pic.twitter.com/rTsoXznxDF — sonytv (@SonyTV) July 21, 2021

Bappi Lehri gives singing contract to Arunita Kanjilal: सोनी टीवी के अपकमिंग एपिसोड में कम्पोजर बप्पी लहरी स्पेशल जज के रूप में नजर आएंगे। शो के ताजा प्रोमो के अनुसार बप्पी लहरी एपिसोड के दौरान ही अरुणिता कांजीलाल को सिंगिंग कॉन्ट्रैक्ट देंगे। बप्पी लहरी अरुणिता की आवाज से इतने इम्प्रेस हो जाएंगे कि वो बाकी प्रतियोगियों के सामने उन्हें अपनी कम्पोजीशन में गाने का मौका देंगे। अरुणिता विजेता ट्रॉफी की पक्की दावेदार हैं, जिनकी परफॉर्मेंस हमेशा दर्शकों का दिल जीत लेगी।