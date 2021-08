Indian Idol 12 के फिनाले में नजर आए महात्मा गांधी, फाइनलिस्ट के मुंह से निकला 'वंदे मातरम'

View this post on Instagram A post shared by Sony Entertainment Television (@sonytvofficial)

Indian Idol 12 Grand Finale Promo: Nachiket Lele gave a powerpack Performance in the getup of Mahatma Gandhi: सोनी टीवी के सिंगिंग रिएलिटी शो 'इंडियन आइडल 12' (Indian Idol 12) के फिनाले का जश्न शुरू हो चुका है। 'इंडियन आइडल 12' के मंच पर एक एक करके सितारे परफॉर्म कर रहे हैं। इसी बीच मेकर्स ने 'इंडियन आइडल 12' का लेटेस्ट प्रोमो शेयर कर दिया है। इस प्रोमो में महात्मा गांधी की झलक देखने को मिल रही है। 'इंडियन आइडल 12' के मंच पर महात्मा गांधी को देखकर लोग हैरत में पड़ गए हैं। अगर आप भी 'इंडियन आइडल 12' के प्रोमो को देखकर कंफ्यूज हो गए हैं तो हम आपकी दुविधा दूर किए देते हैं। गांधी बनकर गाना गा रहा सिंगर कोई और नहीं बल्कि नचिकेत लेले हैं। आज नचिकेत लेले गांधी बनकर 'इंडियन आइडल 12' के मंच पर परफॉर्म करने वाले हैं।