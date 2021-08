Indian Idol 12 2nd runner up Sayli Kamble shares a funny video with Mohd Danish and Nihal Tauro: इसी हफ्ते ही सिंगिंग रिएलिटी शो इंडियन आइडल 12 (Indian Idol 12) का फिनाले हुआ है। फिनाले के बाद से सभी कंटेस्टेंट्स अपने नए-नए प्रोजेक्ट्स में जुट चुके हैं। इस बीच सायली कांबले ने सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो शेयर किया है, जिसे देखने के बाद आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। वीडियो में मोहम्मद दानिश के पास निहाल ताउरो और सायली कांबले (Sayli Kamble) बैठी हुई हैं। मोहम्मद दानिश (Mohd Danish) सीरियल अंदाज में दोनों से एक मजेदार लेकिन टेढ़ा सवाल पूछते हैं। सवाल सुनते ही सायली कांबले की हंसी छूट जाती है और निहाल ताउरो तो मुंह ही बना लेते हैं। Also Read - OMG: Pawandeep Rajan को विनर नहीं बनाना चाहते थे Indian Idol 12 के दर्शक!! देखें सबूत