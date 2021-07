Indian Idol 12: Shanmukhapriya की आवाज सुनकर झूम उठीं Kavita Krishnamurthy, बोलीं ‘तुम्हें तो ऑस्कर मिलना चाहिए...’ Kavita Krishnamurthy said that Indian Idol 12 contestant Shanmukha Priya should get Oscar: इंडियन आइडल 12 का नया प्रोमो जारी कर दिया गया है। इस प्रोमो में कविता कृष्णमूर्ति कह रही हैं कि शन्मुख प्रिया तो इतनी टैलेंटेड हैं कि उन्हें ऑस्कर मिलना चाहिए।