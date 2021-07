Indian Idol 12: टॉप 3 में जगह बनाने के लिए Nihal Tauro ने दी पावरपैक परफॉर्मेंस, Kavita Krishnamurti ने किया सलाम

View this post on Instagram A post shared by Sony Entertainment Television (@sonytvofficial)

Indian Idol 12 Promo: Nihal Tauro gave a Power pack performence in make entry in top 3: सोनी टीवी के जाने माने सिंगिंग रिएलिटी शो इंडियन आइडल 12 (Indian Idol 12) तेजी से अपने फिनाले की तरफ बढ़ रहा है। इस हफ्ते इंडियन आइडल 12 के टॉप 5 कंटेस्टेंट्स एक दूसरे को कड़ी टक्कर देने वाले हैं। कुछ समय पहले ही इंडियन आइडल 12 के मेकर्स ने सोशल मीडिया पर एक शानदार प्रोमो शेयर किया है। इस प्रोमो में निहाल तारो (Nihal Tauro) कविता कृष्णमूर्ती और कुमार सानू के सामने धमाकेदार परफॉर्मेंस देते नजर आ रहे हैं। आने वाले वीकेंड में निहाल तारो कविता कृष्णमूर्ती का दिल जीतने वाले हैं। प्रोमो में कविता कृष्णमूर्ती, निहाल तारो की जमकर तारीफ करती नजर आ रही हैं। हालांकि खबरें आ रही हैं कि इस वीकेंड पर निहाल तारो का इंडियन आइडल 12 से पत्ता साफ हो सकता है। Also Read - Indian Idol 12 फिनाले से पहले शो से बाहर होगा ये सिंगर, Pawandeep Rajan और Arunita Kanjilal की राह होगी आसान!