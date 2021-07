Sonam Kapoor जल्द ही बनेंगी मां? कैमरे के आगे अदाकारा ने छिपाया बेबी बंप

Is Sonam Kapoor Pregnant With First Child?: कुछ समय पहले ही सोनम कपूर लंदन से वापस आई हैं। सोनम कपूर के वापस आते ही सोशल मीडिया पर उनकी प्रेग्नेंसी की खबर सामने आने लगी है।

Shivani Duksh | July 21, 2021 8:57 PM IST