Juhi Parmar ने Kumkum के 19 साल पूरे होने पर शेयर किया वीडियो, सालों बाद आई ऑनस्क्रीन पति सुमित की याद

Juhi Parmar Shares a Special Video on Completing 19 years of Kumkum: एकता कपूर के सीरियल कुमकुम (Kumkum) ने अपने 19 साल का सफर पूरा कर लिया है। इस खास मौके पर टीवी अदाकारा जूही परमार (Juhi Parmar) को एक बार फिर से कुमकुम की याद आ गई है। कुछ समय पहले ही जूही परमार ने एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में जूही परमार कुमकुम बनकर सुमित के साथ रोमांस करती नजर आ रही हैं। इस वीडियो को शेयर करते हुए जूही परमार ने लिखा, सीरियल कुमकुम को 19 साल हो चुके हैं। आज भी मैं इस शो से जुड़े लोगों को नहीं भूली हूं। पीछे मुड़कर देखने पर समझ आता है कि ये सफर कितना सुहाना था। मेरे सुमित के बिना ये सफर अधूरा है। हम दोनों टॉम एंड जेरी की तरह सेट पर लड़ाई किया करते थे। कितना मजा आता था। कुमकुम को इतना प्यार देने के लिए आप सभी का धन्यवाद...।