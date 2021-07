सड़क पर मौजूद बच्चों ने आधी रात Karan Deol को घेरा, दादा Dharmendra ने कही ये बात

pic.twitter.com/RWdUH6dBCA karan , milansaar fitrat ye….. wirse mein naseeb hoie hai tujhe….. keep it up ? it’s his great blessing ? . Love you. — Dharmendra Deol (@aapkadharam) July 25, 2021

Karan Deol little fans surrounded him for pictures: पल पल दिल के पास (Pal Pal Dil Ke Paas) से बॉलीवुड में कदम रखने वाले करण देओल (Karan Deol) का एक वीडियो इंटरनेट पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वो सड़क पर बच्चों से घिरे नजर आ रहे हैं। करण देओल किसी काम के लिए घर से बाहर निकले थे, और उसी दौरान सड़क पर मौजूद बच्चों ने उन्हें फोटो के लिए घेर लिया। करण देओल ने इन सभी बच्चों के साथ तस्वीरें खिंचवाई, जिससे उनके चेहरों पर मुस्कुराहट आ गई। करण के दादा धर्मेंद्र (Dharmendra) को उनकी यह वीडियो अच्छी लगी और उन्होंने ट्विटर के माध्यम से अपने पोते की जमकर तारीफ की है। धर्मेंद्र ने ट्वीट करके करण देओल के मिलनसार व्यक्तित्व की तारीफ की है।