Nikki Tamboli got scared seeing the ghost on the sets of Khatron Ke Khiladi 11: टीवी शो खतरों के खिलाड़ी 11 लगातार सुर्खियों में छाया हुआ है। रोहित शेट्टी के इस शो ने शुरुआत से ही टीआरपी चार्ट्स में धमाल मचाना शुरू कर दिया है। रोहित शेट्टी सभी कंटेस्टेंट्स एक से एक खतरनाक स्टंट करने को देते हैं। शो के अपकमिंग एपिसोड में निक्की तम्बोली की तो सिट्टी पिट्टी ही गुम होने वाली है। मेकर्स ने इस शो का एक प्रोमो जारी किया है, जिसमें सेट पर एक भूत नजर आ रहा है। इस भूत को देखते ही निक्की तम्बोली भाग खड़ी होती हैं।