एयरपोर्ट पर Kiara Advani से पुलिसवाले ने कहा, ‘मास्क हटाकर चेहरा दिखाओ’, लोगों ने ऐसे ली चुटकी

Kiara Advani asked to remove the mask at the airport: बॉलीवुड अदाकारा कियारा आडवाणी इन दिनों शेरशाह फिल्म के प्रमोशन में व्यस्त हैं। बीते दिन वो प्रमोशन के चलते मुंबई एयरपोर्ट पहुंची थीं, जहां उनसे पुलिसवाले ने मास्क हटाकर पहचान साबित करने को कहा। कियारा आडवाणी का ये वीडियो इंटरनेट पर जमकर वायरल हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि महेन्द्र सिंह धोनी की बायोपिक में जो काम कियारा ने सुशांत के साथ किया था, वही काम अब उनके साथ हो गया। कियारा आडवाणी का यह मजेदार वीडियो इंटरनेट पर आग की तरह फैल रहा है।