Kumkum Bhagya Promo: दोबारा अमीर बनने के खातिर अभि को बेच देगी तनु, प्रज्ञा के सामने लगाएगी बोली

Kumkum Bhagya Promo: tanu try to Bid abhi, ask to Pragya for money: जीटीवी (Zee TV) के सुपरहिट सीरियल 'कुमकुम भाग्य' (Kumkum Bhagya) में अभि (Shabir Ahluwalia) और प्रज्ञा (Sriti Jha) की गलतफहमियां अब दूर होने लगी हैं। ऐसे में तनु एक बार फिर से प्रज्ञा के लिए मुसीबत बनने वाली है। तनु, रुपए के खातिर अभि को बेचने का प्लान बना रही है। इस बात का सबूत सीरियल 'कुमकुम भाग्य' का प्रोमो है। सीरियल 'कुमकुम भाग्य' के प्रोमो में तनु, प्रज्ञा के आगे अभि की बोली लगाती नजर आ रही है। सीरियल 'कुमकुम भाग्य' के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे, तनु अभि को बेचने के लिए तैयार हो जाएगी। तनु कहेगी कि प्रज्ञा को मुसीबत से बाहर आने के लिए अभि को खरीदना ही होगा। ये बात सुनकर प्रज्ञाकाफी हैरान रह जाएगी। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या प्रज्ञा, तनु के इस जाल में फंस जाएगी या फिर नहीं...।