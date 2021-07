Kundali Bhagya के 1000 एपिसोड पूरे होते ही Ekta Kapoor ने बरसाया टीम पर प्यार, अनोखे अंदाज में दी बधाई

View this post on Instagram A post shared by Erk❤️rek (@ektarkapoor)

Kundali Bhagya: Ekta Kapoor celebrates 1000 Episodes of Preeta and Karan's Show in 4 years: एकता कपूर का सुपरहिट सीरियल 'कुंडली भाग्य' (Kundali Bhagya) ने अपने 1000 एपिसोड पूरे कर लिए हैं। 1000 एपिसोड पूरे होते ही शो टीम का उत्साह सातवें आसमान पर पहुंच गया है। एकता कपूर भी सीरियल 'कुंडली भाग्य' (Kundali Bhagya) के चार साल पूरे होने का जश्न मना रही हैं। कुछ समय पहले ही एकता कपूर ने श्रद्धा आर्या (Shraddha Arya), धीरज धूपर (Dheeraj Dhoopar) और बाकी सितारों के लिए एक वीडियो शेयर की है। इस वीडियो में एकता कपूर ने लिखा, सीरियल 'कुंडली भाग्य' की टीम को बधाई हो...। ये बालाजी टेलीफिल्म्स का 12 शो है। इस शो ने 1000 एपिसोड पूरे कर लिए हैं। इस शो ने पूरी दुनिया के लोगों को जिंदगी जीने का एक नया तरीका सिखाया है। सीरियल 'कुंडली भाग्य' ने चाल साल का सफर पूरा किया है। इस सफर का हिस्सा बनने के लिए आप सभी का धन्यवाद...।

Also Read - इन 10 डेली सोप्स ने सालों तक किया दर्शकों का मनोरंजन, मिला Longest Running शोज का खिताब