Kundali Bhagya: डर्टी पिक्चर की विद्या बालन बनकर महेश के साथ राखी ने लगाए ठुमके, सोनाक्षी के ब्याह में जमाया रंग

Kundali Bhagya: Mahesh and Rakhi shake their legs in Sonakshi's haldi ceremony: सीरियल कुंडली भाग्य (Kundali Bhagya) में इस समय जश्न मनाया जा रहा है। पूरा लूथरा परिवार सोनाक्षी की शादी में हंगामा मचा रहा है। करण और प्रीता ही नहीं बल्कि उनके मम्मी पापा भी इस शादी से बहुत खुश हैं। तभी तो राखी और महेश, सोनाक्षी की हल्दी की रस्मों में जमकर डांस करते नजर आए। कुछ समय पहले ही महेश यानी नवीन सैनी (Naveen Saini) ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में नवीन सैनी अपनी कोस्टार अनीशा हिंदूजा के साथ विद्या बालन की फिल्म डर्टी पिक्चर के गाने पर ठुमके लगा रहे हैं। सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है।