Kundali Bhagya: Pihu aka Swarna Pandey goes crazy with Karan aka Dheeraj Dhoopar: सीरियल 'कुंडली भाग्य' (Kundali Bhagya) की कहानी में एक नए किरदार की एंट्री हो चुकी है। यहां हम बात कर रहे हैं करण और प्रीता की बेटी पीहू (Swarna Pandey) की जो कि शो के सेट पर धमाकेदार एंट्री कर चुकी हैं। स्वर्णा पांडे को आजकल सीरियल 'कुंडली भाग्य' के सेट पर खूब मस्ती करते हुए देखा जा रहा है। सोशल मीडिया पर सीरियल 'कुंडली भाग्य' के सेट का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में स्वर्णा पांडे अपने ऑनस्क्रीन पापा यानी धीरज धूपर (Dheeraj Dhoopar) को तंग करती नजर आ रही हैं। वीडियो में स्वर्णा पांडे की शैतानियां देखकर धीरज धूपर उनको अपने कराटे से डराने की कोशिश कर रहे हैं। धीरज धूपर का ये फनी वीडियो देखकर फैंस की हंसी छूट गई है। फैंस का कहना है कि करण चंद रोज भी अपनी बेटी को नहीं संभाल सकता। Also Read - Kundali Bhagya Spoiler Alert: सूनी गोद भरते ही खिलखिला उठेगी प्रीता, लौटेगी चेहरे पर मुस्कान