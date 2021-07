Kundali Bhagya: पृथ्वी और कृतिका की शादी में प्रीता के इशारों पर नाचता दिखा करण, बाराती बनकर जमाएंगे महफिल में रंग

View this post on Instagram A post shared by Shraddha Arya (@sarya12)

Kundali Bhagya: Preeta and Karan go Romantic in Prithvi and Kritika's Wedding: टीवी सीरियल 'कुंडली भाग्य' (Kundali Bhagya) में शर्लिन के एक्सीडेंट के बाद जबरदस्त ट्विस्ट आने वाला है। सीरियल 'कुंडली भाग्य' में जल्द ही पृथ्वी (Sanjay Gagnani) और कृतिका की शादी की रस्में शुरू होने वाली हैं। पृथ्वी और कृतिका की शादी में प्रीता (Shraddha Arya) और करण (Dheeraj Dhoopar) के रोमांस करने का मौका मिलने वाला है। इस बात का सबूत सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो है जिसमें करण, प्रीता के इशारों पर नाचता दिख रहा है। वहीं प्रीता भी करण के सामने शरम से लाल हो चुकी है। कुछ समय पहले ही श्रद्धा आर्या ने अपना ये वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है। फैंस को करण और प्रीता का ये अंदाज बहुत पसंद आ रहा है। Also Read - Kundali Bhagya Spoiler Alert: मौत को चकमा देकर वापस आएगी शर्लिन, खो देगी अपना नाजायज बच्चा