Kundali Bhagya: अपने दुश्मनों का मर्डर करके जेल जाना चाहती है प्रीता, प्रेग्नेंसी का सच जानकर हुआ दिमाग खराब?

Kundali Bhagya: Preeta decides to kill her all enemy and go to the jail: जी टीवी के जाने माने टीवी सीरियल 'कुंडली भाग्य' (Kundali Bhagya) में जल्द ही प्रीता (Shraddha Arya) पर बड़ी मुसीबत आने वाली है। प्रीता को जल्द ही पता चल जाएगा कि वो कभी भी मां नहीं बन पाएगी। ऐसे में प्रीता ने अपने दुश्मनों का कात्मा करने की प्लानिंग कर ली है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं। बल्कि इस बात का सबूत तो टीवी अदाकारा श्रद्धा आर्या का लेटेस्ट वीडियो है। इस वीडियो में प्रीता कहती नजर आ रही है कि वो अपने परेशानियों को चुटकी में खत्म कर सकती है। वह बात अलग है कि सब दुश्मनों के खात्मे के बाद उसको जेल जाना पड़ जाएगा। यानी साफ है कि प्रीता अपने सभी दुश्मनों को जान से मारने की प्लानिंग कर रही है। प्रीता का ये वीडियो देखकर आप भी डर जाएंगे।