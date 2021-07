Kundali Bhagya Promo: पृथ्वी-शर्लिन के नाजायज रिश्ते का सच बताएगी माहिरा, करण-प्रीता के दुश्मनों का होगा पत्ता साफ

View this post on Instagram A post shared by ZEE TV (@zeetv)

Kundali Bhagya Promo: Mahira Expose Prithvi and Sherlyn with the help of Karan and Preeta: सुपरहिट सीरियल 'कुंडली भाग्य' (Kundali Bhagya) में जल्द ही पृथ्वी (Sanjay Gagnani) और शर्लिन (Ruhi Chaturvedi) के रिश्ते का सच पूरे परिवार के सामने आने वाला है। इस बात का सबूत सीरियल 'कुंडली भाग्य' का लेटेस्ट प्रोमो है। सीरियल 'कुंडली भाग्य' के लेटेस्ट प्रोमो में प्रीता (Shraddha Arya) और करण (Dheeraj Dhoopar), पृथ्वी के खिलाफ प्लान बनाते नजर आ रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि माहिरा (Swati Kapoor) प्रीता और करण की मदद करने वाली है। प्रोमो में माहिरा पूरे परिवार के सामने गढ़े मुर्दे उखाड़ती नजर आ रही है। प्रोमो से साफ है कि सीरियल 'कुंडली भाग्य' के आने वाले एपिसोड में पृथ्वी और शर्लिन का पत्ता साफ होने वाला है।