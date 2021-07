Kundali Bhagya Promo: प्रीता को बचाने के लिए शर्लिन की बली चढ़ाएगी माहिरा, लेगी अपनी दोस्त की जान

View this post on Instagram A post shared by ZEE TV (@zeetv)

Kundali Bhagya Promo: Mahira tries to kill Sherlyn instead of Preeta: टीवी सीरियल 'कुंडली भाग्य' (Kundali Bhagya) में शर्लिन (Ruhi Chaturvedi) और प्रीता के बीच जंग छिड़ चुकी है। प्रीता किसी भी हालत मे शर्लिन की पोल खोलना चाहती है। ऐसे में शर्लिन ने प्रीता को अपने रस्ते से हटाने का फैसला कर लिया है। टीवी सीरियल 'कुंडली भाग्य' के आने वाले एपिसोड में शर्लिन प्रीता (Shraddha Arya) पर जानलेवा हमला करने वाली है। इस बात का सबूत टीवी सीरियल 'कुंडली भाग्य' का प्रोमो है। 'कुंडली भाग्य' के प्रोमो में शर्लिन प्रीता को ट्रक के आगे धक्का देती नजर आ रही है। हालांकि प्रीता की जगह शर्लिन का एक्सीडेंट हो जाएगा। माहिरा पीछे से आकर शर्लिन को धक्का दे देगी। इस एक्सीडेंट की वजह से शर्लिन अपना बच्चा खो देगी। Also Read - Kundali Bhagya Spoiler Alert: प्रीता को इंप्रेस करने के लिए शर्लिन को धोखा देगा पृथ्वी, बताएगा अब तक का सबसे बड़ा सच