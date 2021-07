View this post on Instagram A post shared by sarya? (@_dheeraj_t_k_l_)

Kundali Bhagya Promo: Preeta decides to tell the truth of her pregnancy to the family: जी टीवी के जाने माने टीवी सीरियल 'कुंडली भाग्य' (Kundali Bhagya) में जल्द ही प्रीता की जिंदगी में बड़ा तूफान आने वाला है। पूरा खानदान इस बात से खुश है कि प्रीता जल्द ही मां बनने वाली है। वह बात अलग है कि जल्द ही प्रीता के सामने प्रेग्नेंसी का सच सामने आने वाला है। इस बात का सबूत सीरियल 'कुंडली भाग्य' का लेटेस्ट प्रोमो है। श्रद्धा आर्या (Shraddha Arya) और धीरज धूपर (Dheeraj Dhoopar) स्टारर सीरियल 'कुंडली भाग्य' के प्रोमो में डॉक्टर प्रीता को बता रही है कि वो प्रेग्नेंट नहीं है। सीरियल 'कुंडली भाग्य' के आने वाले एपिसोड में डॉक्टर प्रीता को बताएगी कि वो जिंदगी में कभी मां नहीं बन पाएगी। ये बात जानकर प्रीता बुरी तरह से टूट जाएगी। जिसके बाद प्रीता परिवार को ये सच बताने का फैसला करेगी। Also Read - Kundali Bhagya Spoiler Alert: शर्लिन की जासूसी करेगी प्रीता, सामने आएगा पृथ्वी के नाजायज रिश्ते का सच