Preeta to become a mother during Janmashtami in Kundali Bhagya: जी टीवी के सुपरहिट सीरियल कुंडली भाग्य में तो आए दिन धमाकेदार ट्विस्ट आते रहते हैं। बीते दिनों इस सीरियल की कहानी प्रीता की प्रेग्नेंसी के इर्द-गिर्द घूम रही थी। श्रद्धा आर्या (Shraddha Arya) और धीरज धूपर (Dheeraj Dhoopar) स्टारर इस सीरियल के अपकमिंग एपिसोड में धमाल मचने वाला है। मेकर्स ने इस सीरियल का नया प्रोमो रिलीज किया है, जिसके जरिए इशारा दिया गया है कि जल्द ही प्रीता की सूनी गोद भरने वाली है। प्रोमो के मुताबिक प्रीता और करण को जन्ममाष्टमी के खास मौके पर गुड न्यूज मिलने वाली है। फिलहाल के लिए कमेंटबॉक्स में बताएं कि आपको कुंडली भाग्य का नया प्रोमो (Kundali Bhagya Latest Promo) कैसा लगा?