View this post on Instagram A post shared by Mansi Srivastava (@dearmansi)

Kundali Bhagya Promo: Sonakshi introduce karan as her Illegitimate child's Father: जी टीवी के सुपरहिट टीवी सीरियल 'कुंडली भाग्य' में सोनाक्षी के आने से करण (Karan) और प्रीता (Preeta) की जिंदगी तबाह हो गई है। शादी के मंडप में इस बात का खुलासा हो चुका है कि सोनाक्षी (Mansi Srivastava) , करण के बच्चे की मां बन चुकी है। इतना ही नहीं दावा तो ये भी किया जा रहा है कि सोनाक्षी और करण ने शादी भी की है। ये बात जानने के बाद रजत (Giriraj Kabra) ने सोनाक्षी से शादी करने से इनकार कर दिया है। इसी बीच सीरियल 'कुंडली भाग्य' में सोनाक्षी बड़ा धमाका करने वाली है। सोनाक्षी ये बात कबूल कर लेगी कि उसकी बेटी का बाप करण ही है। ये बात सुनकर प्रीता के होश उड़ जाएंगे। इस बात का सबूत कुंडली भाग्य का लेटेस्ट प्रोमो है। Also Read - Kundali Bhagya Spoiler Alert: सुसाइड करेगी सोनाक्षी, मिट्टी में मिलेगा करण का नाम