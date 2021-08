Kundali Bhagya: बदला लेने के लिए शर्लिन ने सरेआम नोंच डाले प्रीता के बाल, दर्द के मारे निकली चीख

View this post on Instagram A post shared by ???????????????_??????? (@dheesha__world)

Kundali Bhagya: Sherlyn aka Ruhi Chaturvedi tear hair out of Preeta, Prithvi aka Sanjay Gagnani cans stop laughing, Watch Funny Video: सीरियल 'कुंडली भाग्य' (Kundali Bhagya) की शर्लिन कब क्या कर दे ये बात तो पृथ्वी को भी नहीं पता होता। बीते 4 साल से शर्लिन प्रीता के पीछे पड़ी है। अब तो हाल ये हो गया है कि शर्लिन प्रीता से बदला लेने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। हाल ही में शर्लिन (Ruhi Chaturvedi) ने गुस्से में आकर प्रीता (Shraddha Arya) के बाल ही नोंच डाले। इस बात का सबूत सीरियल 'कुंडली भाग्य' (Kundali Bhagya) के सेट से लीक हुई लेटेस्ट वीडियो है। इस वीडियो में पृथ्वी यानी संजय गगनानी और समीर, प्रीता की मजाक बनाते नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। Also Read - kundali Bhagya Spoiler Alert: प्रीता जिंदा जलाने की कोशिश करेगी शर्लिन, सच जानने के लिए करेगी सारी हदें पार