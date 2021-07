रात के 3 बजे बीच सड़क पर बंद हो गई Mika Singh की गाड़ी, फैंस की लगी भीड़ और फिर....

Mika Singh's Car Breaks Down At 3 AM: बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की म्यूजिक किंग यानि कि मीका सिंह की गाड़ी आधी रात बीच सड़क पर बंद हो गई, जिसके बाद सैकड़ों लोग उनकी मदद के लिए घर से बाहर आ गए। विरल भयानी ने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर करके जानकारी दी है कि मीका सिंह की गाड़ी बारिश में रात के 3 बजे बंद हो गई, जिसके बाद फैंस की भीड़ लग गई। हर कोई सिंगर को सुरक्षित घर पहुंचाना चाहता था, जिसे देख मीका सिंह की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बहुत कम बॉलीवुड स्टार्स को ऐसा स्टारडम देखने को मिलता और मीका सिंह ऐसे खुशनसीबों में से एक हैं। Also Read - Exclusive: Rakhi Sawant ने KRK को दी खुली धमकी, बोलीं ‘जो इंसान Salman जी के खिलाफ है, हम उसे...’