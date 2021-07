Nora Fatehi ने Ganesh Acharya से कहा Zalima Coca Cola Pila De, वीडियो हुआ वायरल

Nora Fatehi dancing on Zalima Coca Cola Pila De: बॉलीवुड अदाकारा नोरा फतेही (Nora Fatehi) बहुत ही जल्द अजय देवगन (Ajay Devgn) की अपकमिंग फिल्म भुज: द प्राइड ऑफ इंडिया (Bhuj: The Pride Of India) में अहम किरदार निभाती दिखेंगी। इस फिल्म में उनका एक स्पेशल गाना जालिमा कोका कोला पिला दे भी होगा, जिसे काफी पसंद किया जा रहा है। नोरा फतेही ने कोरियोग्राफर गणेश आचार्य के साथ मिलकर इस गाने पर डांस किया है, जो वीडियो इंटरनेट पर जमकर वायरल हो रहा है। नोरा फतेही की अदाएं इन दिनों दिलों में आग लगाने के लिए काफी हैं, ऊपर से अगर उनका डांस देखने को मिल जाए तो फैंस की चांदी हो जाती है। नोरा फतेही का लेटेस्ट वीडियो आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। Also Read - मुंबई में स्पॉट किए गए ये फिल्मी सितारे, किसी ने कैमरे को किया पूरी तरह इग्नोर तो किसी ने दिए जमकर पोज