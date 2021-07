मुंबई में स्पॉट किए गए ये फिल्मी सितारे, किसी ने कैमरे को किया पूरी तरह इग्नोर तो किसी ने दिए जमकर पोज

Bollywood celebs spotted video: बीती शाम ही नोरा फतेही, नेहा धूपिया, रणवीर सिंह और अनिल कपूर को मुंबई के अलग-अलग इलाकों में स्पॉट किया गया है।

Nora Fatehi, Ranveer Singh, Anil Kapoor and others spotted in Mumbai: बॉलीवुड कलाकार कैमरों की नजरों से बिल्कुल भी नहीं बच पाते हैं। बीती शाम ही मुंबई के कई इलाकों में बॉलीवुड के तमाम सेलेब्स को हमने कैमरे में कर लिया है। इनमें से कुछ सेलेब्स ने कैमरों को देखकर कुछ ना कुछ ऐसा रिएक्शन दिया है जोकि टॉक ऑफ दी टाउन बन चुका है। वहीं कुछ ऐसे सेलेब्स भी हैं जिन्होंने कैमरे को पूरी तरह से इग्नोर किया है। नोरा फतेही, नेहा धूपिया, रणवीर सिंह और अनिल कपूर को मुंबई के अलग-अलग इलाकों में स्पॉट किया गया है।