Pavitra Rishta 2.0 First Promo: Ankita Lokhande Shares Glimpse of First look of Archana And Manav: बॉलीवुड के दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) का सुपरहिट सीरियल ‘पवित्र रिश्ता’ (Pavitra Rishta 2.0) बहुत जल्द ही अपने दूसरे सीजन के साथ वापसी करने जा रहा है। सीरियल ‘पवित्र रिश्ता’ के दूसरे सीजन की शूटिंग शुरू हो चुकी है। सीरियल ‘पवित्र रिश्ता 2.0’ में अंकिता लोखंडे (Ankita Lokhande) और शाहीर शेख (Shaheer Sheikh) अर्चना और मानव का किरदार निभाते नजर आएंगे। इसी बीच अंकिता लोखंडे ने सीरियल ‘पवित्र रिश्ता’का पहला प्रोमो फैंस के साथ साझा कर दिया है। इस प्रोमो में सालों बाद फिर से अर्चना मानव की जोड़ी देखने को मिल रही है। सीरियल ‘पवित्र रिश्ता’ का प्रोमो देखकर फैंस खुशी के मारे झूम उठे हैं। यही वजह है कि सीरियल ‘पवित्र रिश्ता’ का प्रोमो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। Also Read - Pavitra Rishta 2.0 के प्रीमियर से पहले Ekta Kapoor को आई बप्पा की याद, पूरा किया Sushant का ये अधूरा सपना