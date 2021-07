Pavitra Rishta 2 Promo: यूं मिलेंगे अर्चना-मानव, सेट से वायरल हुआ Ankita Lokhande और Shaheer Sheikh का रोमांटिक वीडियो

Pavitra Rishta 2 Promo: Ankita Lokhande and Shaheer Sheikh's romantic video went viral from the sets, Archana-Manav's first meeting will be something like this: पवित्र रिश्ता के दूसरे सीजन की शूटिंग जोरो शोरों से चल रही है। इसी हफ्ते एकता कपूर के इस मच-अवेटेड शो की शूटिंग शुरू हुई है। पवित्र रिश्ता 2 में अंकिता लोखंडे (Ankita Lokhande) और शाहीर शेख (Shaheer Sheikh) की जोड़ी नजर आने वाली है। शो के सेट से अब अंकिता लोखंडे और शाहीर शेख का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें दोनों हाथों में हाथ डाले हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो देखकर साफ पता चल रहा है कि दोनों ने पवित्र रिश्ता 2 का प्रोमो (Pavitra Rishta 2 Promo) शूट किया है। ‘पवित्र रिश्ता 2’ को एकता कपूर Zee 5 पर लॉन्च करने वाली हैं। Also Read - Sushant Singh Rajput के फैंस ने ट्रेंड कराया #BoycottPavitraRishta2, Ankita Lokhande को बताया ‘नौटंकीबाज...’