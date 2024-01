[videourl url=url="https://vodakm.zeenews.com/vod/BOLLYWOOD_LIFE_HINDI/2201_amitabh.mp4/2201_amitabh.mp4" thumb="https://vodakm.zeenews.com/vod/BOLLYWOOD_LIFE_HINDI/2201_amitabh.mp4/screenshot/00000002.jpg" duration="7" mediaid="2201_a

PM Modi greets Amitabh Bachchan at Ram Mandir in Ayodhya: बॉलीवुड सुपरस्टार और सदी के महानायक अमिताभ बच्चन भी आज अयोध्या स्थित श्रीराम मंदिर उद्घाटन का हिस्सा बने। जहां वो अपने बेटे अभिषेक बच्चन संग पहुंचे थे। इस दौरान सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के साथ दर्शक दीर्घा में प्रधानमंत्री श्रीनरेंद्र मोदी ने बात की। जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो गया। सुपरस्टार अमिताभ बच्चन इस वक्त अपने बेटे अभिषेक बच्चन संग दर्शक दीर्घा में खड़े थे। जहां प्रधानंत्री श्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर के उद्घाटन के बाद सभी से मिलने के लिए आए। इस दौरान अमिताभ बच्चन से मिलते हुए वो 2 मिनट लाइन में रुक गए। जहां उनसे गुफ्तगू के बाद ही वो आगे बढ़े। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले इस सम्मान को देख अमिताभ बच्चन भावविभोर हो गए। यहां देखें वायरल हुआ ये वीडियो। Also Read - साल 2024 में इन स्टार्स का रहेगा सिनेमाघरों पर कब्जा, इस एक्टर की 6 फिल्में होंगी रिलीज!