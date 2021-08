Qismat 2: फिर से धमाल मचाने वाली है Ammy Virk और Sargun Mehta की जोड़ी, देखें टीजर

Qismat 2 Teaser featuring Ammy Virak and Sargun Mehta is out now: एमी विर्क और सरगुन मेहता (Sargun Mehta) के गाने ‘किस्मत’ (Qismat) ने खूब धमाल मचाया था। इस गाने ने म्यूजिक चॉर्ट्स में तो सालों साल तक राज किया था। अब इस गाने का नया वर्जन भी रिलीज होने वाला है। सरगुन मेहता ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर ‘किस्मत 2’ का टीजर भी रिलीज कर दिया है। टीजर को देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि ‘किस्मत 2’ (Qismat 2) के जरिए भी एमी और सरगुन एक इंटेंस लव स्टोरी दिखाने वाले हैं। अब तक इस टीजर को लाखों लोग देख चुके हैं। Also Read - Ravi Dubey ने खोला खुशहाल शादीशुदा जिंदगी का राज, कहा ‘सरगुन और मैं एक टीम के रूप में...’