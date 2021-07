दिशा परमार शादी का एक हफ्ता होते ही मनाया जश्न, केक काटते हुए अजीबो-गरीब आवाजें निकालते दिखे राहुल वैद्य

View this post on Instagram A post shared by TV Fanclub (@tv_fanclub)

Rahul Vaidya and Disha Parmar celebrate one Week of their Wedding by cutting Cake: बिग बॉस 14 में प्रपोज करने के बाद राहुल वैद्य और दिशा परमार (Rahul Vaidya And Disha Parmar) ने बीते हफ्ते शादी कर ली। राहुल वैद्य और दिशा परमार की शादी ने सोशल मीडिया पर जमकर सुर्खियां बटोटी। राहुल वैद्य और दिशा परमार के रिसेप्शन में टीवी के जाने माने चेहरों ने धमाल मचाया है। इतनी गहमा गहमी में पता ही नहीं चला कि कब राहुल वैद्य और दिशा परमार की शादी को एक हफ्ता बीत गया। कुछ समय पहले ही राहुल वैद्य और दिशा परमार ने अपनी शादी का एक हफ्ता पूरा होने का जश्न मनाया है। सोशल मीडिया पर राहुल वैद्य और दिशा परमार की एक वीडियो वायरल हो रही है। इस वीडियो में राहुल वैद्य और दिशा परमार केक काटते नजर आ रहे हैं। केक काटते समय राहुल वैद्य अजीबोगरीब आवाजें निकाल रहे हैं। राहुल की ये हरकतें देखकर दिशा परमार की हंसी छूट गई। Also Read - इन 10 टीवी कपल्स के लिए लकी बना Bigg Boss का घर, मिल गया सच्चा प्यार