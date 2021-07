Rahul Vaidya और Disha Parmar ने रिसेप्शन पार्टी में काटा ये शानदार वैडिंग केक, वीडियो देखकर फैंस के मुंह में आया पानी

View this post on Instagram A post shared by The Dollywood Reporter (@thedollywoodreporters)

Rahul Vaidya and Disha Parmar reception Party: बिग बॉस 14 स्टार राहुल वैद्य (Rahul Vaidya) ने बीते दिन अपनी गर्लफ्रेंड दिशा परमार (Disha Parmar) के साथ सात फेरे ले लिए हैं। राहुल वैद्य और दिशा परमार ने शादी करने के बाद एक शानदार रिसेप्शन पार्टी का आयोजन किया है। अपनी रिसेप्शन पार्टी में राहुल वैद्य और दिशा परमार जमकर मस्ती करते नजर आए। इस पार्टी में राहुल वैद्य और दिशा परमार ने एक शानदार केक भी कट किया। इस केक पर राहुल वैद्य और दिशा परमार के नाम का पहला अक्षर लिखा हुआ था। राहुल वैद्य और दिशा परमार ये केक 5 लेयर्स का था। राहुल वैद्य और दिशा परमार का वैडिंग केक देखकर तो फैंस के मुंह में भी पानी आ गया है।