अब्बा Rahul Vaidya वैद्य की दुल्हनिया देखकर डांस करता नजर आया शेरू, Arshi Khan ने भी मटकाई अपनी नाजुक कमरिया

Rahul Vaidya And Disha Parmar Sangeet Ceremony: Bigg Boss 14 Star Arshi Khan Dance With her son Sheru: राहुल वैद्य (Rahul Vaidya) और दिशा परमार (Disha Parmar) शादी के बंधन में बंध चुके हैं। शादी के बाद राहुल वैद्य और दिशा परमार ने अपनी संगीत सेरेमनी का आयोजन किया था। राहुल वैद्य और दिशा परमार की इस पार्टी में बिग बॉस 14 के कई सितारे मस्ती करते नजर आए। बिग बॉस 14 में नजर आ चुकी अदाकारा अर्शी खान भी राहुल वैद्य और दिशा परमार की खुशियों में शरीक होने पहुंची। यहां पर अर्शी खान शेरू के साथ जमकर डांस करती नजर आईं। अपनी वीडियो में अर्शी खान ने खुलासा किया है कि शेरू अपने अब्बा के ब्याह में जमकर डांस कर रहा है। अर्शी खान का ये फनी वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हाल ही में अर्शी खान भी राहुल वैद्य और दिशा परमार की शादी में जाने के लिए मेहंदी लगवाती नजर आईं थीं। Also Read - शेरू के अब्बा Rahul Vaidya की बारात में जाने के लिए Arshi Khan ने लगवाई मेहंदी, शॉपिंग करने पहुंचीं पंजाब