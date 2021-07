Rahul-Disha के संगीत में Eijaz Khan ने किया Pavitra Punia के होठों पर किस, Rakhi Sawant ने वायरल कर डाली वीडियो

View this post on Instagram A post shared by Rakhi Sawant (@rakhisawant2511)

Rahul Vaidya And Disha Parmar Sangeet Ceremony: Eijaz Khan Kissed girlfriend Pavitra Punia While Dancing, Rakhi Sawant Shares Video: राहुल वैद्य और दिशा परमार (Rahul Vaidya And Disha Parmar) इस समय अपनी शादी का जश्न मना रहे हैं। बीती रात ही राहुल वैद्य और दिशा परमार ने शादी के बाद संगीत सेरेमनी (Rahul Vaidya And Disha Parmar Sangeet Ceremony) का आयोजन किया था। इस संगीत सेरेमनी में टीवी और संगीत जगत के कई सितारे नजर आए। इस दौरान एजाज खान (Eijaz Khan) भी अपनी गर्लफ्रेंड पवित्रा पुनिया (Pavitra Punia) के साथ जमकर रोमांस करते दिखे। पार्टी में डांस करते समय एजाज खान ने पवित्रा पुनिया के होठों पर किस कर लिया। इस बात सबूत राखी सावंत (Rakhi Sawant) की वीडियो है जो इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। वीडियो में एजाज खान अचानक आकर पवित्रा पुनिया को किस कर जाते हैं। ऐसे में पवित्रा पुनिया काफी शरमाती नजर आ रही हैं।