Rahul Vaidya पर डोरे डाल चुकी Rakhi Sawant ने दिशा परमार को मुंह दिखाई में दिया नौलखा हार, बोली 'मैं भी अगले साल शादी...'

View this post on Instagram A post shared by Zoom News (@zoomnews.india)

Rahul Vaidya And Disha Parmar Sangeet Ceremony: Rakhi Sawant Shares What She Gifted The Bride: टीवी के मोस्ट फेमस कपल राहुल वैद्य (Rahul Vaidya) और दिशा परमार (Disha Parmar) एक दूसरे के साथ साथ जीने मरने की कसम खा चुके हैं। शादी के बाद राहुल वैद्य और दिशा परमार ने संगीत सेरेमनी का आयोजन किया था। राहुल वैद्य और दिशा परमार की संगीत सेरेमनी में टीवी और बिग बॉस के सितारे जमकर मस्ती करते नजर आए। राहुल वैद्य और दिशा परमार को बधाई देने के लिए बॉलीवुड की ड्रामा क्वीन राखी सावंत भी पहुंची थीं। आते ही राखी सावंत (Rakhi Sawant) ने सबसे पहले मीडिया से बातचीत की। इतना ही नहीं राखी सावंत ने तो इस बात का भी खुलासा कर दिया है कि वो दिशा परमार को शादी का क्या तोहफा देने वाली हैं। राखी सावंत ने बताया कि वो दिशा परमार को एक डायमंड नेकलेस देने वाली हैं। इस दौरान राखी सावंत ने ये भी खुलासा किया कि अगले साल वो भी शादी करने का प्लान बना रही हैं। Also Read - Disha-Rahul के संगीत में सहेलियां बनी पारस छाबड़ा की एक्स गर्लफ्रेंड Pavitra Punia-Akanksha Puri, जमकर लगाए ठुमके