Ranbir Kapoor जल्द ही चढ़ेंगे घोड़ी!! Alia Bhatt के गले में पहनाएंगे मंगलसूत्र

Ranbir Kapoor and Alia Bhatt to get married soon: मीडिया में आई खबरों की मानें तो रणबीर कपूर और आलिया भट्ट जल्द ही शादी के बंधन में बंध जाएंगे।

Rahul Sharma | July 15, 2021 8:38 PM IST