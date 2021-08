Anupamaa के सेट पर कुत्तों ने जमाया डेरा, वायरल हुआ Rupali Ganguly का ये वीडियो

Rupali Ganguly was surrounded by dogs on the sets of Anupamaa: टीवी सीरियल अनुपमा (Anupamaa) की लीड एक्ट्रेस रूपाली गांगुली ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में रूपाली गांगुली अनुपमा के सेट के बाहर दिख रही है। सेट के बाहर ढेर सारे कुत्तों का जमावड़ा लगा हुआ है, जो रूपाली गांगुली (Rupali Ganguly) को देखकर काफी खुश हो गए हैं। दरअसल सेट पर खाली समय मिलते ही रूपाली इन कुत्तों के साथ खूब खेलती हैं और इन लोगों के बीच एक खूबसूरत बॉन्डिंग बन चुकी है। रूपाली गांगुली का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब देखा जा रहा है। वैसे आपको ये वीडियो कैसा लगा? कमेंटबॉक्स में जरूर बताइएगा। Also Read - इन 9 टीवी शोज में मेकर्स ने कराई 2-2 विलेन की एंट्री, लपककर आई TRP