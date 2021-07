Saath Nibhaana Saathiya 2 Promo featuring Sneha Jain and Akanksha Juneja is out now: टीवी सीरियल ‘साथ निभाना साथिया 2’ (Saath Nibhaana Saathiya 2) के अपकमिंग एपिसोड में खूब धमाल मचने वाला है। स्नेहा जैन स्टारर इस सीरियल का नया प्रोमो रिलीज कर दिया गया है। सामने आए प्रोमो में दिखाया गया है कि गहना और पूरा परिवार सड़क पर आ चुका है। दूसरी ओर कनक ये बोलती हुई नजर आ रही है कि वो गहना को उसकी असली औकात दिखाकर ही दम लेगी। सामने आए इस प्रोमो से साफ है कि साथ निभाना साथिया 2 में एक बार फिर से कनक और गहना के बीच भयंकर लड़ाई होने वाली है। Also Read - TRP List 28th Week 2021 by Ormax Media: Super Dancer 4 की रेटिंग में आई जबरदस्त उछाल देगी Shilpa Shetty को झटका, जानें Anupamaa और Indian Idol 12 का हाल