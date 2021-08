Dipika Kakar और Shoaib Ibrahim ने लाइव आकर लगाई ट्रोलर्स की क्लास, निकाल ली अपनी सारी भड़ास

Sasural Simar Ka 2 fame Dipika Kakar and Shoaib Ibrahim blasted on the trollers: दीपिका कक्कड़ और शोएब इब्राहिम का सामना अक्सर ट्रोलर्स से होता रहता है। इस बार कुछ ऐसा हुआ है कि ये कपल चुप नहीं रह पाया। TV Serial Gossips and News on Bollywoodlife.com

Garima Singh | August 19, 2021 9:51 AM IST