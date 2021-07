Dipika Kakar संग रोमांस करने के लिए धर्मेंद्र बने Shoaib Ibrahim, पूरे खानदान के सामने बोले 'मैं जट यमला पगला दीवाना...'

View this post on Instagram A post shared by ??Dipika??_Di_?? (@ms.dipika_k)

Sasural Simar Ka 2: for Dipika Kakar, Shoaib Ibrahim become Dharmendra: शोएब इब्राहिम (Shoaib Ibrahim) अपनी पत्नी और सीरियल ससुराल सिमर का 2 (Sasural Simar Ka 2) स्टार दीपिका कक्कड़ (Dipika Kakar) को बहुत प्यार करते हैं। शोएब इब्राहिम मौका मिलते ही दीपिका कक्कड़ के सामने अपने प्यार का इजहार कर डालते हैं। इस बार तो शोएब इब्राहिम अपनी पत्नी के लिए धर्मेंद्र बन गए हैं। इस बात का सबूत शोएब इब्राहिम का लेटेस्ट वीडियो है। इस वीडियो में शोएब इब्राहिम धर्मेंद्र बनकर दीपिका कक्कड़ के साथ रोमांस करते नजर आ रहे हैं। यहां मजेदार बात यह है कि इस दौरान शोएब इब्राहिम का पूरा परिवार सामने ही बैठा था। शोएब इब्राहिम का ऐसा हाल देखकर दीपिका कक्कड़ अपनी हंसी नहीं रोक पाईं। वीडियो में दीपिका कक्कड़ खिलखिलाकर हंसती नजर आ रही हैं। Also Read - Sasural Simar Ka 2 Spoiler Alert: सिमर की जगह पाने के लिए विवान को अपना शिकार बनाएगी रीमा, ओसवाल हाउस में होगी एंट्री