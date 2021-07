View this post on Instagram A post shared by ColorsTV (@colorstv)

Sasural Simar Ka 2 Promo: Geetanjali Devi in pain after Yamini Devi's entry, Simar Shocked, Watch Video: कलर्स टीवी के जाने माने सीरियल ‘ससुराल सिमर का 2’ (Sasural Simar Ka 2) में इन दिनों जबरदस्त हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है। माताजी अब भी सिमर (Radhika Muthukumar) और रीमा (Tanya Sharma) को अपने घर की बहू मानने के लिए राजी नहीं है। अपनी मजबूरी की वजह से माताजी चुप है। इसी बीच सीरियल ‘ससुराल सिमर का 2’ की कहानी में बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। सिमर की वजह से माताजी का उसके अतीत से सामना होने वाला है। अपने अतीत को देखकर माताजी बुरी तरह बौखला जाएंगी। इस बात का सबूत सीरियल ‘ससुराल सिमर का 2’ का लेटेस्ट प्रोमो है। प्रोमो में सिमर अपनी गुरू यामिनी देवी से मिलती नजर आ रही है। नहीं संगीत की आवाज सुनकर माताजी की हालत खराब हो जाती है। प्रोमो देखकर कहना गलत नहीं होगा कि सीरियल ‘ससुराल सिमर का 2’ के आने वाले एपिसोड में यामिनी को लेकर ओसवाल परिवार में बड़ा खुलासा होने वाला है। Also Read - Sasural Simar Ka 2 Spoiler Alert: विवान को घर का दामाद मानने से इनकार करेंगे रीमा के पिता, आरव की होगी खातिरदारी