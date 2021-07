View this post on Instagram A post shared by Gupshup tv official (@gupshuptv.official)

Sasural Simar Ka 2 Promo: Reema to marry with Vivaan, Geetanjali and Simar gets Shocked: सीरियल ‘ससुराल सिमर का 2’ (Sasural Simar Ka 2) के आने वाले एपिसोड में रीमा (Tanya Sharma) ओसवाल खानदान की बहू बनने वाली है। रीमा जल्द ही विवान (Karan Sharma) के साथ शादी करने वाली है। इस बात का सबूत सीरियल ‘ससुराल सिमर का 2’ का लेटेस्ट प्रोमो है। प्रोमो में आरव (Avinash Mukherjee), सिमर (Radhika Muthukumar) और घर के बाकी लोग विवान की शादी की रस्में निभाते नजर आ रहे हैं। सीरियल ‘ससुराल सिमर का 2’ के आने वाले एपिसोड में विवान अपने घर से भाग जाएगा। विवान चुपके से रीमा से शादी कर लेगा। विवान और रीमा की शादी की खबर सुनकर माताजी (Jayati Bhatia) को जोरदाकर झटका लगने वाला है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि विवान और रीमा की शादी की वजह से सिमर की जिंदगी पर क्या बुरा असर पड़ने वाला है। Also Read - Sasural Simar Ka 2: विवान को शादी करने के लिए मजबूर करेगी रीमा, माताजी के आगे फिर बेबस होगी सिमर