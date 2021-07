Sasural Simar Ka 2: अपनी पहली रसोई की रस्म में रायते की जगह रीमा ने फैंलाई पुदीने की चटनी, मिला कामचोर का टैग

View this post on Instagram A post shared by Tanya Sharma (@tanyasharma27)

Sasural Simar Ka 2: Reema aka Tanya Sharma Spreads Pudina Chatni in kitchen in her First cooking ritual, Watch Funny Video: कलर्स टीवी के जाने माने सीरियल 'ससुराल सिमर का 2' (Sasural Simar Ka 2) में रीमा (Tanya Sharma) की जान आफत में पड़ गई है। चित्रा की वजह से रीमा को अपनी पहली रसोई की रस्म को निभाना पड़ रहा है। सिमर (Radhika Muthukumar) ने भी रीमा की मदद करने से इनकार कर दिया है। ऐसे में रीमा अकेले की खाना बनाती नजर आएगी। रीमा ओसवाल खानदान के किचेन में इस बार रायते की जगह पुदीने की चटनी फैलाने वाली है। इस बात का सबूत सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो है। इस वीडियो में किचेन में चारों तरफ पुदीने की चटनी फैली नजर आ रही है। वहीं रीमा के कपड़े भी चटनी की वजह से खराब हो गए हैं। रीमा की ये हालत देखकर ससुरालवाले उसे कामचोर बता रहे हैं। रीमा का ये वीडियो देखकर आपको भी हंसी आ जाएगी।